بلدية فنيدق تحذر أصحاب المولدات من تكرار ما حصل بالأمس من قطع متعمد للتيار

حذرت بلدية فنيدق في بيان، أصحاب المولدات الكهربائية أو الاشتراك في البلدة، من “تكرار ما حصل بالأمس من قطع متعمد للتيار الكهربائي وتسببه بأضرار مادية للمشتركين”.

وذكرت البلدية أصحاب المولدات بأن “ظروف وأسباب تحركهم مهما كانت، فإن القانون واضح في هذا الشأن لصالح المشتركين ولصالح البلدية.

كما أن قطع التيار الكهربائي في هذا الشهر الفضيل، وفي أسبوع العيد، يشكل خرقا للأعراف الاجتماعية. ولكن ولأجل أن ينال كل طرف حقه، فإن البلدية ستقوم في الأسابيع المقبلة بدراسة جدية تستمع فيها الى آراء جميع الأطراف، وتعد خطة لتطبيق القانون الذي يحمي حقوق الطرفين وبكل شفافية واحترام، لينال كل ذي حق حقه”.