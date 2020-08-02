بلدية فنيدق نقلت المصابين إلى مبنى المقاصد لعدم جهوزية مجمع العزيز

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أوضحت خلية الأزمة في بلدية فنيدق واتحاد بلديات جرد القيطع، في بيان، أنه “حفاظا على سلامة أهلنا في فنيدق، وحرصا على عدم انتقال العدوى، قامت خلية الأزمة في بلدية فنيدق واتحاد بلديات جرد القيطع، بتجهيز مبنى مدرسة المقاصد سابقا، كمركز مؤقت للحجر (نظرا لعدم اكتمال وجهوزية مجمع العزيز، الذي يقوم بتجهيزه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي Undp)”

ونقلت إليه المصابين، بواسطة سيارات الصليب الأحمر اللبناني. وأعلنت أن “الخلية قامت بتأمين كل ما يتطلب للمحجورين”، داعية أهالي البلدة إلى “اتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية، منعا لزيادة الإصابات”، متمنية أن “تمر هذه الأزمة بخير وسلام”.