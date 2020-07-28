بلدية كفررمان: حالة مشتبه فيها في البلدة

اصدرت بلدية كفررمان بيانا، لفتت فيه عناية اهالي البلدة الى ان “اجراءات اقفال المحال في كفررمان التزاما بقرارات مجلس الوزراء القاضية باقفال محال الاراكيل والالعاب وغيرها.. وفض التجمعات والتشديد على مراعاة التباعد وعدم الاختلاط”.

واشارت الى ان “الحديث عن حالة كورونا في البلدة ليس دقيقا، وهي حالة مشتبه بها جاءت نتيجة الفحص الاول ايجابية والثاني سلبية حتى الساعة والمريض يرقد في المستشفى منذ 4 ايام ولا عوارض لديه بانتظار نتيجة الفحص الثالث غدا، وقد تم التواصل مع كل المخالطين وحجرهم حتى صدور نتيحة الفحص النهائي”.

وختمت: “نذكر اهلنا الكرام بعدم تداول الاخبار غير الدقيقة والانجرار وراء الشائعات والتشدد في اجراءات الوقاية والتباعد الاجتماعي”.