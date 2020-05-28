بلدية كفرعقا: توقيف أشخاص من خارج البلدة يحاولون سرقة محاصيل وتخريب المزروعات

توقيف
توقيف

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أعلنت بلدية كفرعقا الكورة أنه “بمساعدة المواطنين تمكنت شرطة البلدية من توقيف أشخاص من خارج البلدة يحاولون سرقة بعض المحاصيل وتخريب المزروعات”.

وشكرت في بيان المواطنين على تعاونهم معها. وتمنت من الجميع إبلاغ الشرطة البلدية مباشرة عن أي تحرك مريب في الحقل أو داخل القرية.

كما ناشدت “بعض الأهالي عدم إعطاء الأذونات لأشخاص من خارج البلدة للدخول إلى البساتين من دون وجودهم الشخصي معهم تلافيا لحدوث إشكالات”.

المصدر صوت بيروت إنترناشونال
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