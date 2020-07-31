بلدية كفرعقا: على كل من حضر عشاء تخرج طلاب ثانوية البلمند عزل نفسه وإجراء pcr

كورونا لبنان
كورونا لبنان

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أعلنت بلدية كفرعقا في الكورة، في بيان، أنه:

“في 24/7/2020، أقيم عشاء ساهر، في مطعم Eternity، في حامات، بمناسبة تخرج طلاب ثانوية سيدة البلمند، وقد ورد إلى البلدية خبر مؤسف، أن إحدى المدعوات من خارج كفرعقا، مصابة بفيروس كورونا. وطلبت البلدية من جميع الشباب، الذين حضروا العشاء، عزل أنفسهم وإجراء فحص pcr، بأسرع وقت ممكن، وإبلاغ البلدية بالنتائج”.

وتمنت “أخذ هذه الدعوة بجدية كبيرة، نظرا للخطر الذي يمكن أن يرتبه الإهمال على العائلة والقرية، علما بأن لجنة الطوارئ في البلدية تتابع الموضوع، وتعمل على معرفة أسماء الأشخاص تمهيدا لمتابعة نتائجهم”.

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