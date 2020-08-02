بلدية كفركلا: 5 حالات إيجابية نتيجة مخالطة مصابة

أوضحت بلدية كفركلا في قضاء مرجعيون، في بيان، أنه “تبين من خلال المتابعة، أن الدائرة المقربة من المصابة بفيروس كورونا في البلدة المواطنة (ز.ح)، فيها خمس حالات إيجابية”.

وإذ أكدت أنها “تعمل على حجر كل من اختلط بالمصابين”، راجية “التعاون من الأهل”، أعلنت أن “كافة المحلات والمطاعم في البلدة ستقفل أبوابها، عند الساعة الخامسة عصرا، وعليكم أن تمتنعوا عن التزاور، ووقف كافة أنواع الاختلاطات الاجتماعية، إلا الضرورية منها، ليبنى على الشيء مقتضاه، وترقبوا منا كل جديد، متابعة للوضع”.