بلدية كوسبا: اصابتان فقط في البلدة وغير ذلك عار عن الصحة

أعلنت بلدية كوسبا-الكورة في بيان، عن “اصابتين بفيروس كورونا سجلتا في البلدة، وكل كلام مناقض عار تماما من الصحة، وان السيد أ.أ. موجود في مستشفى طرابلس الحكومي وهو بصحة جيدة ومستقرة، كما ان زوجته السيدة ل.ج. موجودة في “الكورة ريزيدانس” وبحالة جيدة جدا وولديهما يلتزمان الحجر المنزلي ونتيجة فحصهما سلبية”.

واشارت الى ان “عددا كبيرا من أفراد الأسرة والمخالطين أجروا امس فحوصات ونتائجها سلبية، والكل ملتزم الحجر المنزلي، وسيستمر اجراء فحوص ال-“PCR” اليوم، وسنعلمكم بصدور النتائج”.

وشددت البلدية على أن “كل المعلومات التي يتم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الاعلام المكتوبة مجرد أخبار وروايات تتناقل، والمعلومات الأكيدة هي التي تنشرها البلدية في بياناتها المكتوبة”، متمنية على “جميع أبناء البلدة التقيد بإرشادات السلامة العامة من ارتداء الكمامات واحترام التباعد الاجتماعي”.

وأشارت الى ان “وزارة الصحة العامة ذكرت في جدولها اليومي بتاريخ 27/7/2020 أن هناك حالة كورونا واحدة في كوسبا، وانه صدرت اليوم نتيجة فحص الPCR الثاني للشاب أ.ح.ي،. وكان اجرى فحصان في مختبرين مختلفين وجاءت نتيجتهما سلبية”.