بهاء الحريري بعد زيارة السفير التركي: فلنعمل سوياً من أجل السيادة القائمة على الكرامة

زار الشيخ بهاء الحريري ظهر اليوم السفير التركي في لبنان مرات لوتيم بمنزله في بيروت وعقد معه اجتماعا حضره عددا من المسؤولين الدبلوماسيين والوفد المرافق للشيخ بهاء الحريري.

وخلال الاجتماع تحدث الشيخ بهاء الى الحاضرين فقال: “أتوجّه إليكم اليوم بكامل التقدير وبإحساس عميق بالمسؤولية، في لحظة تواجه فيها دول الهلال الخصيب الحديثة ضغوطًا غير مسبوقة على صعيد توكيد شرعيتها، ويأتي لبنان في صلب هذا التحول الوجودي”.

اضاف: “تبرز تركيا في هذا السياق كعامل استقرار أساسي في المنطقة، بالنظر إلى التقاطع الطويل والعميق بين الهلال الخصيب والتاريخ التركي، سواء في العصر الحديث أو في الجذور الحضارية الممتدة إلى أعماق التاريخ القديم، ويُضاف إلى تأثير تركيا في الإقليم انخراطها في رؤية حداثوية يمكن أن تسهم في إضاءة مسار استنهاض الدول الحديثة في منطقة الهلال الخصيب، وخصوصًا في بلاد الشام وسوريا، وهو ما يتلاقى مع التوجهات الإقليمية لتركيا والمصالح المشتركة في شرق المتوسط.

كما تستند هذه الرؤية إلى العلاقة الخاصة التي جمعت الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بوالدي، رئيس الوزراء الراحل رفيق الحريري، وهي علاقة تلهمني اليوم في بنائي الحديث على هذا الإرث واستكماله في زمننا المعاصر. وعلى الرغم من التحديات الجسيمة التي نمر بها، فإن هذه الشراكة تفتح أمامنا آفاقًا واعدة لتجاوز الأزمات، برؤية واقعية لتجديد النهوض”.

وتابع: “تقدّم التجربة التركية الناجحة في التعامل مع تعقيدات الحداثة، مع التمسك بالإرث الحضاري العريق، خارطة طريق مثلى لتحرير الشرق الأدنى من أزماته المتراكمة. ولهذا التأثير دورٌ حيوي في اسناد لبنان للخروج من الجمود القاتل، وفتح الطريق أمام إصلاحه وقيامته وازدهاره. إن رؤيتي لتأسيس شراكة استراتيجية مع تركيا تقوم على معادلة جديدة أُسميها “السيادة الاستراتيجية المرنة”، والتي تعزز مناعة الدولة الوطنية في سياق الترابط الإقليمي وتستعيد المصداقية المؤسسية في وجه الانقسام. وهنا، لا تكفي الإصلاحات الشكلية، بل المطلوب هو تصور لاتحاد فدرالي جديد لدول الهلال الخصيب، يستفيد من العلاقات التاريخية العميقة مع تركيا. هذه الرؤية ترسم معالم تنمية قابلة للاستمرار، وتقوم على أُطر استثمارية شفافة في المالية العامة، وإعادة بناء السلطة القضائية، وتحديث القطاعات الأساسية في الطاقة والاتصالات والبنى التحتية الرقمية”.

وختم بالقول: “على لبنان أن يُطور آليات رقابية فاعلة لمواكبة هذه التوجهات الاستثمارية، خصوصًا في مرحلة ما بعد إعادة إعمار المرفأ، واستكشاف الغاز، وتطوير البنى التحتية لقطاعات الكهرباء والاتصالات، بما يعزز أمن الطاقة في شرق المتوسط، وتكون تركيا ركيزة محورية فيه.

تشكل هذه الرؤية حجر الأساس لأمن لبنان وتعافيه، وازدهاره كنموذج مصغّر للتعددية المدنية في بلاد الشام وشرق المتوسط. فلنعمل سويًا، لا فقط من أجل الاستقرار، بل من أجل السيادة القائمة على الكرامة، والمناعة القائمة على البصيرة، والحُكم القائم على الرؤية والطموح.”

بعد ذلك أقام السفير التركي مأدبة غداء تكريمية على شرف الشيخ بهاء الحريري والوفد المرافق.