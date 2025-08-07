الخميس 13 صفر 1447 ﻫ - 7 أغسطس 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بهاء الحريري: تصريح وزير خارجية إيران اعتداء مباشر على سيادة لبنان

منذ 4 دقائق
الشيخ بهاء رفيق الحريري

الشيخ بهاء رفيق الحريري

A A A
طباعة المقال

وصف الشيخ بهاء الحريري تصريحات وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي بالاعتداء المباشر على سيادة لبنان.

وكتب عبر منصة “إكس”: تصريح وزير خارجية إيران بأن “خطة الحكومة اللبنانية لنزع سلاح حزب الله ستفشل” هو تدخل مرفوض في شؤوننا الداخلية، واعتداء مباشر على سيادة لبنان.

قرار نزع السلاح قرار لبناني، بإرادة لبنانية.

لا دولة تُبنى تحت وصاية الخارج، ولا سلاح يعلو على سلطة الدولة.

    المزيد من أخبار لبنان

    النائب بيار بو عاصي
    بيار بو عاصي لـ"عَرقجي": ركّزلي على اعادة اعمار ما تهدّم في ايران
    مجلس الوزراء
    جلسة حكومية بحضور الوزراء الشيعة.. وهذه آخر مستجداتها!
    وزير الطاقة والمياه جو الصدي
    وزير الطاقة: ملتزمون بقانون الشراء العام في العرض الكويتي

    الأكثر قراءة

    الشيخ نعيم قاسم
    جنّ جنون حزب الله.. تهديد مباشر للحكومة
    الليرة اللبنانية تهوي إلى أدنى مستوى في تاريخها
    3 عقبات تحول دون طرح ورقتي الـ 500 ألف والمليون ليرة في الأسواق!
    قتل في غارة للجيش اللبناني… مَن هو “أبو سلّة”؟