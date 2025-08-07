بهاء الحريري: تصريح وزير خارجية إيران اعتداء مباشر على سيادة لبنان

وصف الشيخ بهاء الحريري تصريحات وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي بالاعتداء المباشر على سيادة لبنان.

وكتب عبر منصة “إكس”: تصريح وزير خارجية إيران بأن “خطة الحكومة اللبنانية لنزع سلاح حزب الله ستفشل” هو تدخل مرفوض في شؤوننا الداخلية، واعتداء مباشر على سيادة لبنان.

قرار نزع السلاح قرار لبناني، بإرادة لبنانية.

لا دولة تُبنى تحت وصاية الخارج، ولا سلاح يعلو على سلطة الدولة.

تصريح #وزير_خارجية_إيران بأن “خطة الحكومة اللبنانية لنزع سلاح #حزب_الله ستفشل” هو تدخل مرفوض في شؤوننا الداخلية، واعتداء مباشر على سيادة #لبنان.

قرار نزع السلاح قرار لبناني، بإرادة لبنانية.

لا دولة تُبنى تحت وصاية الخارج، ولا سلاح يعلو على سلطة الدولة. — Bahaa Rafik Hariri (@bahaa_hariri_) August 7, 2025