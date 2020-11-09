بهاء الحريري لـ”أكسيوس” الأميركي: يجب الا يبرم سعد أي صفقات مع حزب الله من أجل تشكيل حكومة

اعتبر الشيخ بهاء الحريري في مقابلة مع موقع “أكسيوس” الأميركي أن “شقيقه الأصغر سعد الحريري يجب ألا يبرم أي صفقات سياسية مع حزب الله من أجل تشكيل حكومة جديدة”.

وجاء في نص المقابلة ما يلي:

لماذا يهم: لبنان في أزمة سياسية واجتماعية واقتصادية عميقة وسط جائحة COVID-19 وبعد الانفجار الكارثي في ​​ميناء بيروت. وكلف سعد الحريري ، الذي استقال من رئاسة الوزراء العام الماضي بعد احتجاجات حاشدة ، مرة أخرى قبل أسبوعين بتشكيل حكومة جديدة من المتوقع أن يلعب فيها حزب الله دورًا.

اللقطات الماضية: كان رفيق الحريري والد بهاء وسعد أحد أبرز السياسيين ورجال الأعمال في لبنان. اغتيل عام 2005 بعد عدة أشهر من استقالته من رئاسة الوزراء.

وقضت محكمة دولية في آب الماضي بأن عناصر من حزب الله وراء اغتياله.

بعد الاغتيال ، أصبح سعد الوريث السياسي لرفيق الحريري ، بينما ركز بهاء ، الأخ الأكبر ، على عالم الأعمال.

تجنب بهاء السياسة وعاش خارج لبنان خلال السنوات العديدة الماضية ، حيث أدار شركته الاستثمارية. تقدر ثروته بحوالي 2 مليار دولار.

لكن في الأشهر القليلة الماضية ، بدأ بهاء في رفع صورته العامة جزئيًا من خلال الدعم العلني لمنظمات المجتمع المدني التي تطالب بإصلاحات للنظام السياسي في لبنان.

ما يقوله: “لقد أصبح الوضع الآن حرجًا للغاية بالنسبة للبلد ولشعب لبنان، ولإرث رفيق الحريري” ، قال لي في مقابلة خاصة. “في سني لا يمكنني الجلوس وعدم القيام بأي شيء حيال ذلك. عليه “.

“لقد وصلنا إلى نقطة حيث نحن في الهاوية وما حدث في بيروت أجبرني أكثر على بذل كل ما في وسعي للمساعدة”.

وقال الحريري إنه يريد أن يلعب دورًا نشطًا في الحياة العامة في لبنان، لكنه شدد على أنه لا يخطط للترشح لمنصب سياسي. لا أريد أن أكون رئيس وزراء أو عضوًا في البرلمان أو وزيرًا. لكنني أنوي خدمة بلدي “.

الوضع الراهن: الحريري قلق للغاية من أن يقوم شقيقه في الأسابيع المقبلة بتشكيل حكومة “يسيطر عليها حزب الله” ، على حد قوله ، ينبغي إعلانها “منظمة إرهابية”.

في زمن رفيق الحريري ، لم يكن حزب الله في الحكومة. حتى وفاته لم يكن هناك حزب الله في أي حكومة مع رفيق الحريري – لذلك أعتقد أن تشكيل حكومة مع حزب الله … خطأ كبير “، قال لي.

وقال “حزب الله تسبب في الكثير من الضرر للبنان داخليا وخارجيا. لقد تمكنوا خلال 15 عاما من تحطيم لبنان. حزب الله وأعوانه تمكنوا من هدم إمبراطورية.” “فشلهم كبير.”

قال الحريري إن حكومة تضم أعضاء من حزب الله لن تحصل على دعم دول الخليج أو المجتمع الدولي الأوسع ، وبالتالي لن تكون قادرة على إخراج لبنان من أزمته الاقتصادية والسياسية.

قال لي الحريري: “حزب الله وأمراء الحرب وكل من يدعمهم وصلوا إلى نقطة فشل لا عودة لها وعليهم التنحي جانباً وترك الأشخاص الذين لديهم تاريخ نظيف” يتولى زمام الأمور.

واضاف “لدينا الكثير من اللبنانيين في الشتات … يمكنهم انقاذ الوطن”.

ولدى سؤاله عما إذا كان يشعر بخيبة أمل من أخيه ، قال:

أنا أحب أخي وأهتم به ، لكن الاختلافات السياسية بيننا صارخة وكبيرة جدًا. من الواضح بالنسبة لي أن أي شخص يشكل حكومة تحت سيطرة حزب الله لا يفعل الشيء الصحيح “.

الخطوة التالية: قال الحريري إن على إدارة بايدن القادمة أن تدفع باتجاه التنفيذ الكامل لاتفاق الطائف لعام 1989 ، الذي أنهى الحرب الأهلية اللبنانية.

ودعا إلى تشكيل حكومة غير طائفية وحل ونزع سلاح جميع الميليشيات المسلحة بما في ذلك حزب الله.

والجدير بالذكر أن “أكسيوس” هو موقع إخباري أميركي مقره في مقاطعة أرلينغتون بولاية فيرجينيا. تم تأسيسها في عام 2016 وتم إطلاقها في العام التالي من قبل أعضاء فريق بوليتيكو السابقين جيم فانديهي ومايك ألين وروي شوارتز. يعتمد اسم الموقع على الكلمة اليونانية: ἄξιος ، والتي تعني “يستحق”.