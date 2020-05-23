بودرة مزورة جاهزة للتعبئة بأكياس مسحوق التنظيف في قبضة “الجمارك”

توقيف
توقيف

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تمكنت قوة من المديرية العامة للجمارك ضابطة صيدا بعد عملية استقصاء وتحرّي من توقيف فان محمّل بكمية من المنظفات المزوّرة ذات ماركة عالمية مشهورة.

وتم على الاثر مداهمة المستودع التابع لصاحب البضاعة وعُثر بداخله على كمية ضخمة من البودرة المزورة الجاهزة للتعبئة بأكياس مسحوق التنظيف الفارغة.

وتم ضبط الادوات والآلات المستخدمة لهذا الغرض، وختم المستودع بالشمع الاحمر واقتيد المخالفين الى مركز شعبة المكافحة البرية في الزهراني لاجراء المقتضى القانوني تحت اشراف القضاء المختص.

المصدر صوت بيروت إنترناشونال
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