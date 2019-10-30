أخبار لبنان

بومبيو: لبنان يحتاج إلى حكومة جديدة تلبي مطالب الشعب

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دعا وزير الخارجية الأميركية مايك بومبيو امس إلى الإسراع في تشكيل حكومة لبنان ية جديدة، وحث القادة السياسيين في لبنان إلى المساعدة في تشكيل حكومة تستجيب لحاجات الشعب.
وقال بومبيو في بيان له بحسب ما اشارت قناة “الحرة” الاميركية  إن لبنان يحتاج إلى حكومة جديدة تؤسس لبلد آمن مزدهر ومستقر، وتلبي مطالب الشعب اللبناني.
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وأضاف بومبيو أن التظاهرات السلمية والتعبير عن الوحدة الوطنية خلال الأيام الثلاثة عشر الماضية أرسلت رسالة واضحة وهي أن الشعب اللبناني يريد حكومة فعالة وإصلاحا اقتصاديا ووضع حد للفساد المستشري.
وقال بومبيو “يجب وقف كل أعمال العنف والاستفزاز”، داعيا الجيش اللبناني وقوات الأمن إلى مواصلة ضمان حقوق وسلامة المتظاهرين.

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