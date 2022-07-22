الجمعة 23 ذو الحجة 1443 ﻫ - 22 يوليو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بيان جديد من المديرية العامة للدفاع المدني... إليكم التفاصيل

منذ 35 دقيقة
الدفاع المدني

الدفاع المدني

A A A
طباعة المقال

صدر عن المديرية العامة للدفاع المدني البيان التالي:

“بتاريخ الخميس ٢١ تموز الحالي عند الساعة ١٦ تلقت المديرية العامة للدفاع المدني تعليمات وزير الداخلية والبلديات بالتدخل لمعالجة وضع الحريق في الاهراءات. صدرت التعليمات إلى وحدات من الدفاع المدني للتدخل بالتنسيق مع فوج اطفاء بيروت والجيش اللبناني وبوشرت عملية التبريد على الفور وفقاً للأسس العلمية للتعامل مع هذا النوع من الحرائق.

ويهم المديرية العامة للدفاع المدني ان توضح للرأي العام ان العمليات الجارية في محيط الاهراءات تأخذ في الاعتبار توفير سلامة عناصرها وعناصر فوج الاطفاء من جهة، وتفادي الضغط على المبنى من جهة ثانية، وقد انتهت المرحلة الأولى ليل أمس، وتبين من المهمة التي نفذتها المسيّرة التي تسلمها الدفاع المدني قبل عدة أيام وجود تراجع في الحرارة، ويتم حالياً تقويم الوضع قبل الانتقال الى المرحلة الثانية”.

    المزيد من أخبار لبنان

    النائب ميشال دويهي
    دويهي: أي خطة لزوال جامعة الوطن جريمة بحق أكثر من ٨٠ الف طالب
    المحروقات
    انخفاض جديد بأسعار المحروقات... إليكم التفاصيل
    مستشفى- تعبيرية
    القطاع الصحي ينازع... ومستشفيات مهددة بالإقفال!

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    ميشال عون
    بعدما أوصل لبنان إلى قعر جهنم.. عون يسجّل سابقة تاريخية
    جدران مدخل منزل القاضي عقيقي
    بالصور.. هذا ما كتب على جدران منزل القاضي عقيقي
    المطران موسى الحاج
    بعد التعرض للمطران موسى الحاج.. بيان حاد اللهجة من أساقفة الكنيسة المارونية بوجه القاضي عقيقي