بيان لوزارة الصحة… “إدانة التطاول على الأطقم والمؤسسات الطبية”

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دانت وزارة الصحة العامة، في بيان:

“ما تتعرض له الأطقم والمؤسسات الطبية من تطاول وتعدي على كرامة المهنة وإنسانها خاصة ونحن نواجه وباءّا فيروسياً فتّاك ، وبوقت أبدع هذا القطاع في المبادرة والمواجهة ولم يتخلى عن واجباته ومسؤولياته رغم قساوة الدهر والظروف”.

وأضافت: “إننا إذ ندين هذه الارتكابات والتعديات نلفت إلى ضرورة القيام بالتحقيقات والأحكام السريعة بهذا الخصوص وننوّه بحكمة وشجاعة القيادة العسكرية لجيشنا الوطني على الإجراء المنصف والعادل الذي لم يتأخر إحقاقاً للضمير الطبي والإنساني لهذه الشريحة المضحيّة من مجتمعنا اللبناني”.