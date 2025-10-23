الخميس 1 جمادى الأولى 1447 ﻫ - 23 أكتوبر 2025 |
بين الضغط الأميركي والتصعيد الإسرائيلي.. سكاف يحذّر من مفاوضات تُفرض بالنار

منذ 4 دقائق
النائب غسان سكاف

النائب غسان سكاف

زار النائب الدكتور غسان سكاف سفير المملكة العربية السعودية في لبنان، الدكتور وليد بخاري، حيث تناول اللقاء التطورات السياسية والأمنية الراهنة.

وأكد سكاف بعد اللقاء أن المفهوم التفاوضي الذي طرحه رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون يستند إلى تجربة ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل، بوساطة أميركية وأممية. وكشف أن الولايات المتحدة تسعى إلى مفاوضات مباشرة ملوّحةً بحجب المساعدات والاستثمارات وحتى اتفاق صندوق النقد الدولي، فيما تضغط إسرائيل في الاتجاه نفسه عبر تصعيدها العسكري، سعياً لفرض تفاهمات أمنية أو اتفاق مباشر.

وأضاف سكاف أن إسرائيل تعتبر نفسها المنتصرة وتريد أن يدفع لبنان ثمن الخسارة، مشدداً على أن الآلية التفاوضية المقبلة لن تكون كما قبل 7 أكتوبر 2023.

وأشار إلى أن لبنان دأب على المفاوضات غير المباشرة منذ عام 1949، داعياً إلى الاستعداد لجولة تفاوضية جديدة قبل أن تفرض إسرائيل شروطها بالحرب.

وختم سكاف قائلاً إن زيارة البابا لاوون الرابع عشر المرتقبة إلى لبنان في نهاية تشرين الثاني قد تشكّل «الردع الأساسي» لأي مواجهة واسعة، داعياً إلى إيجاد آلية تفاوضية سريعة قبل نهاية الشهر المقبل، واستثمار اللحظة الدولية قبل أن يتراجع الاهتمام العالمي بلبنان.

    المصدر :
  • الوكالة الوطنية للإعلام

