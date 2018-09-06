أخبار لبنان

تحذير أميركي من زيادة حصة “حزب الله” في الحكومة

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لاحظت مصادر متابعة أن التزامن اللافت بين الغارات الروسية على إدلب ، والغارات الإسرائيلية على المواقع الإيرانية في سوريا ، يطرح علامات استفهام حول وجود “توزع أدوار” بين الأميركيين والروس في الميدان السوري ، بحيث يتولى كل منهما ضرب حلفاء الآخر، بافتعال صريح أو بغض نظر.

وفي رأي المصادر المتابعة لصحيفة “الأنباء” الكويتية، ان المواجهة الأميركية – الروسية ، غير المباشرة فوق سوريا ، يمكن أن تمتد الى لبنان ، بدليل ما تبلغه المسؤولون اللبنانيون من انزعاج أوروبي وأميركي من الوضع اللبناني السائد.

وكشفت المصادر اللبنانية عن تحذير أميركي حاسم ضد زيادة حصة “حزب الله” في الحكومة ، وان أي زيادة ستواجه بمقاطعة أميركية وبعقوبات على المؤسسات التي يتزايد فيها نفوذ الحزب، ووقف المساعدات المقررة للجيش اللبناني .

إلى ذلك، أصدرت وزارة الخارجية الأميركية تحذيرا دعت فيه الرعايا الأميركيين الى إعادة النظر في السفر الى لبنان ، خصوصا الى المناطق الحدودية مع سوريا وإسرائيل . مشيرة إلى أن “الجماعات الإرهابية” تواصل التخطيط ضد المواقع السياحية ومراكز النقل والتسوق.

 

المصدر الانباء الكويتية

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