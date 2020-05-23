تدابير سير خاصة بصلاة عيد الفطر في مسجد محمد الأمين

قوى الامن الداخلي
قوى الامن الداخلي

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صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي- شعبة العلاقات العامة، البلاغ التالي:

“بمناسبة إقامة صلاة عيد الفطر السعيد في مسجد “محمد الأمين”- وسط بيروت، سيتم منع وقوف السيارات، اعتبارا من الساعة صفر من يوم الأحد 24/5/2020، ولحين انتهاء الصلاة، على جانبي الطرقات والشوارع التالية:

شارع الراشدين، أمام ومحيط وزارة الداخلية والبلديات، شارع سبيرز، ديوان المحاسبة، تقاطع برج المر، شارع شيحا، تقاطع روما/ الحمرا، محيط دار الطائفة الدرزية، البنك العربي، شارع أنيس نصولي، شارع الراشدين، تقاطع عائشة بكار، جسر فؤاد شهاب، الاسكوا، ساحة رياض الصلح، ومحيط مسجد “محمد الأمين”.

يرجى من المواطنين الكرام أخذ العلم، والتقيد بتوجيهات رجال قوى الأمن الداخلي وإرشاداتهم، وبعلامات السير التوجيهية الموضوعة في المكان تسهيلا لحركة المرور”.

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