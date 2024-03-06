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تدابير سير في وسط بيروت

منذ 12 دقيقة
تدابير سير

تدابير سير

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صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ الآتي:

“عطفًا على كتاب محافظ مدينة بيروت، وبمناسبة حلول شهر رمضان، ستُقيم إحدى الشركات قرية رمضانيّة في وسط بيروت اعتبارًا من الساعة 17،00 ولغاية الساعة 19،00 من تاريخ اليوم 06/03/2024، حيث سيتخلّل النشاط مرور مجموعة من المشاة، وعروضًا للأطفال، ومواكب مزيّنة.

سينطلق المشاركون من تقاطع شارعي عدنان الحكيم ورزوق الله/ وداد قرطاس، مرورًا بجادة الإفرنسيين- شارع طرابلس/ أسواق بيروت، فشارع المطران، وصولًا إلى شارع عزمي بك.

سيتمّ إقفال جميع المسالك المؤديّة إلى الطريق التي سيسلكها المشاركون، وذلك لحين الانتهاء.

لذلك، يرجى من المواطنين أخذ العلم، والتقيّد بتوجيهات قوى الأمن الداخلي وإرشاداتهم، وبعلامات السير الموضوعة على الطرقات حفاظًا على سلامة المشاركين وتسهيلًا لحركة المرور”.

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