ترسيم الحدود… لبنان موحّد وتسهيل أميركي

أكدت المصادر أن الأهم في كل ما يجري من زيارة مساعد وزير الخارجية في شؤون الشرق الأدنى ديفيد ساترفيلد، أن هناك موقفاً لبنانياً موحّداً، ويجمع اللبنانيون على رفض أن يمسّ أي أحد بحقوق لبنان. وأبلغت مصادر مواكبة للصيغ المقترحة “الشرق الأوسط” أن مسار التفاوض سيمر عبر حل النقاط العالقة في الحدود البرية وترسيم الحدود البحرية في الوقت نفسه، وثمة مقترحات لأن تكون آلية التفاوض شبيهة بآلية التفاوض لترسيم الحدود البرية، برعاية وإشراف الأمم المتحدة، وبحضور الوسيط الأميركي الذي يلعب دور الـ”مسهّل”.

المصدر اللواء