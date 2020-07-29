تسطير محضري ضبط بحق محطتي وقود مخالفتين

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قام مراقبو وزارة الاقتصاد في محافظة الجنوب بجولة صباحا، شملت محطات الوقود في الغازية ومدينة صور وبلدتي معروب ودير قانون النهر، بمؤازرة قوة من عناصر امن الدولة.

وجرى خلال الجولة تسطير محضري ضبط بحق صاحبي محطتين مخالفين في صور ودير قانون، الاول لاحتكاره مادتي البنزين والمازوت والامتناع عن بيعهما، والاخر لعدم التزامه السعر الرسمي في المبيع.

كما الزم المراقبون اصحاب المحطات المقفلة فتح ابوابهم امام المواطنيين وبيعهم مادتي البنزين والمازوت حتى نفاد الكمية.

اما في بلدة الغازية، فقد تبين للمراقبين التزام اصحاب المحطات التعرفة الرسمية ببيع الكميات المتوافرة لديها حتى نفاذها، فيما تستمر اخرى بتأمين الوقود للعموم بشكل طبيعي.