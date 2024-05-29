معلومات لـ"صوت بيروت": قاضيات لا يجرؤن على الإفصاح عن تحرش تعرضْن له

في عصر انحطاط القيم والدرك الفكري الذي وصل إليه مجتمعنا، استفحل الفساد بكل تجلّياته لا سيّما الأخلاقي منه ليطال مؤسسات عريقة يُعوّل عليها في بقاء اللبنة الأخيرة من هذا الوطن.

ووفقَ لما نمي الى “صوت بيروت” فإن قطباً سياسياً يتندّر في مجالسه الخاصة حول سلوك مرجع قضائي رفيع في المحاكم الإدارية في بيروت، وأخبار التحرّش التي أصبحت معروفة عن هذا الأخير في دائرته الضيّقة ووممارسته للسطوة على قاضيات لا يجرؤن على الإفصاح عن تحرّش تعرضوا له، وضغط نفسي في صياغة الاحكام ومقاربة الملفات، فيا حيف على العدل وعلى الملك…”.