تصويت: بعد هجومه على الثوار السلميين في بيروت.. كيف تصنفون حزب الله وقيادته وجمهوره؟

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شهدت أحياء بيروت ليل أمس وصباح اليوم ما يُشبه الحرب حينما قام أنصار ميليشيا حزب الله وأمل بمهاجمة الثوار السلميين.

وكانت منطقة الرينغ أكثر النقاط احتكاكاً حيث عمد العشرات من شبيحة ميليشيا حزب الله وحركة أمل بمهاجمة الثوار بالاسلحة البيضاء.

وقام شبيحة الحزب والحركة بمهاجمة الثوار وتكسير السيارات والممتلكات العامة والخاصة في مناطق مختلفة من بيروت.

وقامت صفحة بيروت بنشر تصويت على صفحتها تسأل فيه :عد هجومه على الثوار السلميين في بيروت.. كيف تصنفون حزب الله وقيادته وجمهوره؟

فيما يلي التصويت, ويمكن لمن أراد أن يضغط على الخيار ليشارك في هذا التصويت من خلال إختيار أحد الخيارين والذي ندعمه إختيار خيار “تنظيم إرهابي”