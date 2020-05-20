تعرض قسم الطوارئ في مستشفى النجدة الشعبية لاعتداء بالتكسير والتحطيم

تعرض قسم الطوارئ في مستشفى النجدة الشعبية في النبطية عصر اليوم الأربعاء لاعتداء بالتكسير والتحطيم من قبل عدد من المواطنين على خلفية منعهم من الدخول من احد الابواب المقفلة بسبب اجراءات كورونا”.

وحضر المدعو (ع.ع) الى المستشفى برفقة عدد من اقاربه للمعالجة وهو يعاني من اوجاع في الظهر.

وتم اخضاعهم لفحص الحرارة كجراء اولي للوقاية من فيروس كورونا وذلك في قسم الطوارئ، وعندما حاولوا الدخول الى داخل المستشفى من احد الابواب المقفلة احترازيا بسبب اجراءات كورونا جرى تنبيههم من قبل احد الممرضين بالمنع.

عندها علا صراخ (ع.ع) وأصر بالدخول عنوة، وحصل تلاسن بينه وبين الدكتور (و.ع) وأعتدى بالضرب عليه وعلى 3 اطباء اخرين وممرضين وثم قام ومرافقيه بتكسير بعض الكراسي والمعدات في القسم ورمي الاوراق على الارض، وغادروا المكان”.

وأِشارت مديرة المستشفى منى ابوزيد ان “ما حصل اليوم في مستشفى النجدة الشعبية غير مقبول ابداً، وهو بعهدة القوى الامنية، ومن غير المقبول ان تصل بنا الامور الى هذا الحد ولا نجد من يحمينا، او يدافع عن الطاقم الطبي والتمريضي الذين يبذلون جهود مضاعفة في ظل هذه الاجواء التي نعيشها من تفشي فيروس كورونا وغيره”.