تعميم لوزير الصحة حدد آلية الكشف عن الحالات عبر الحدود البرية والبحرية
أصدر وزير الصحة العامة الدكتور حمد حسن تعميما، حدد فيه “الآلية الواجب اتباعها لتعزيز الكشف عن الحالات الوافدة عبر الحدود البرية والبحرية في إطار ترصد حالات العدوى بـCOVID-19”.
وتتضمن الآلية التالي:
– يتم إجراء اختبار PCR للكشف عن العدوى بـCOVID-19 لكل المسافرين القادمين إلى لبنان أيا كانت الجنسية، باستثناء الأطفال دون 12 سنة.
– تقوم وزارة الصحة العامة بالتعاون مع مختبرات التحاليل الطبية بوضع فرق طبية لجمع العينات السريرية من المسافرين.
– يتم استيفاء كلفة PCR على النحو التالي: مئة ألف ليرة لبنانية لحاملي الجنسية اللبنانية، مئة وخمسون ألف ليرة لبنانية للوافدين من الإخوة العرب وخمسون دولارا أميركيا للجنسيات الأخرى.
– يتم استيفاء كلفة اختبار PCR مباشرة عبر مندوب المختبر المكلف.
– إصدار النتائج من المختبرات المعتمدة خلال 48 إلى 72 ساعة وضرورة التزام مكان الإقامة والتصريح عنه مع تدوين رقم الهاتف بدقة”.