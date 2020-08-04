تعميم لوزير الصحة حدد آلية الكشف عن الحالات عبر الحدود البرية والبحرية

وزير الصحة اللبناني حمد حسن
وزير الصحة اللبناني حمد حسن

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أصدر وزير الصحة العامة الدكتور حمد حسن تعميما، حدد فيه “الآلية الواجب اتباعها لتعزيز الكشف عن الحالات الوافدة عبر الحدود البرية والبحرية في إطار ترصد حالات العدوى بـCOVID-19”.

وتتضمن الآلية التالي:
– يتم إجراء اختبار PCR للكشف عن العدوى بـCOVID-19 لكل المسافرين القادمين إلى لبنان أيا كانت الجنسية، باستثناء الأطفال دون 12 سنة.
– تقوم وزارة الصحة العامة بالتعاون مع مختبرات التحاليل الطبية بوضع فرق طبية لجمع العينات السريرية من المسافرين.
– يتم استيفاء كلفة PCR على النحو التالي: مئة ألف ليرة لبنانية لحاملي الجنسية اللبنانية، مئة وخمسون ألف ليرة لبنانية للوافدين من الإخوة العرب وخمسون دولارا أميركيا للجنسيات الأخرى.
– يتم استيفاء كلفة اختبار PCR مباشرة عبر مندوب المختبر المكلف.
– إصدار النتائج من المختبرات المعتمدة خلال 48 إلى 72 ساعة وضرورة التزام مكان الإقامة والتصريح عنه مع تدوين رقم الهاتف بدقة”.

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