تعميم من وزارة السياحة إلى المنقذين البحريين في المسابح والمؤسسات السياحية البحرية

طلبت وزارة السياحة من جميع حاملي شهادة الإنقاذ والمنتهية صلاحيتها منذ أقل من سنتين من تاريخه مراجعة المرجع المختص التقدم بصورة عن الشهادة لتأكيد صلاحيتها.

وجاء في البيان، “يطلب إلى جميع حاملي شهادة الإنقاذ الصادرة عن وزارة السياحة، المرجع المختص ذات الصلاحية، والمنتهية صلاحيتها منذ أقل من سنتين من تاريخه، وإستثنائيا لهذا العام، التقدم من وزارة السياحة بصورة عن الشهادة مرفقة بصورة عن الهوية مع شهادة حسن سلوك مهنية صادرة عن نقابة المؤسسات السياحية البحرية، بهدف تأكيد صلاحية الشهادة انطلاقاً من حسن سلوك ممارسة المهنة خلال تأدية المهام”.

وسيتم تمديد صلاحية هذه الشهادات استثنائيا لمدة سنة واحدة في ظل الظروف الراهنة.