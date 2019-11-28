تقرير المخابرات بحادث الجية: ليس هناك عمل جرمي ولم يتم استهداف السيارة وما جرى قضاء وقدر

ما ان مر بضع ساعات على حادث الجية حتى نشرت اليازا فيديو يظهر حقيقة الحادث.

ويظهر الفيديو الذي نشر كيف “ارتطمت السيارة على سرعتها الزائدة” بالحاجز الحديدي اولا ومن ثم بعامود الانارة وما لبثت وبدأت بالاشتعال.

وكان اللافت بالأمر أنه منذ وقوع الحادث تم نر مقطع يُظهر كيف كانت سيارة شلهوب مسرعة وما جرى بعد ذلك,لكن كان هناك حلقة مفقودة وهي الجزء الأول من مقطع الفيديو الذين تعمد البعض على عدم نشره لأسباب كانت على الأغلب من ورائها مقاصد.

تواصل المراجع القضائية والأمنية تحقيقاتها بشأن حادث السير في الجيّة الذي أدى إلى استشهاد المواطنين حسين شلهوب وسناء الجندي، وسط تأكيد المحققين الأمنيين على رواية المتظاهرين بشأن الحادثة، وهي التي أبرزتها فيديوهات كاميرات المراقبة التي وثّقت ما حصل.

وحالياً، فإنّ أهالي برجا (إقليم الخروب) الذين كانوا ينفذون إعتصاماً على بعد أكثر من 200 متر من مكان وقوع الحادث على أوتوستراد الجيّة، يترقّبون صدور بيان عن الجيش، يوضح ملابسات القضيّة التي تفاعلت سياسياً، خصوصاً مع بيان “حزب الله” الذي اعتبر ما حصل “جريمة إرهابية”، الأمرُ هذا أثار حفيظة أبناء برجا، الذين رأوا في هذا البيان “إستغلالاً للحادثة واتهاماً باطلاً لهم”.

وفي هذا الصّدد، أفادت مصادر أمنيّة متابعة في الجيش لـ لبنان24 أنّ “المؤسسة العسكريّة لن تصدر بياناً بشأن الحادثة بناء لإتصالات أجريت بين قيادة الجيش من جهة وقيادتي حركة “أمل” و”حزب الله” من جهة أخرى”. وأضافت المصادر: “الحادث لم يؤدّ إلى إصابة عسكري، كما أنه لم يقع عند حاجز للجيش، بل وقع على طريق دوليّة ومسؤولية التحقيقات التي بدأتها مخابرات الجيش، هي لدى القوى الأمنيّة، ولذلك فإن الجيش لا علاقة له بما حصل”.

تقرير مديرية مخابرات الجيش بشأن الحادثة، والذي اطّلع “لبنان24” على تفاصيله، أشار إلى أنّ “ما حصل سُجّل في خانة “حادث السّير”، وهو قضاء وقدر ولم يكن هناك أي عمل جرمي استهدف السيارة قبل ارتطامها بالحواجز الحديدية والعمود الكهربائي الذي كان موضوعاً وسط الطريق عند مفرق الطريق البحرية المفتوحة”.

ولفتت التحقيقات إلى أنّ “السيارة لم تتعرّض لأي جسم خارجي غريب، كما أنه لا صحّة لكل ما قيل أن السيارة تعرّضت لقذيفة صاروخية أدّت إلى اشتعالها”.

وفي السياق، يقول أحد الأمنيين المتابعين للتحقيق أنّ “الخبراء المعنيين قالوا أنّ السيارة كانت مُسرعة ويبدو أن السائق تفاجأ بالحاجز. أما أسباب السرعة الزائدة ليست واضحة، والتفاصيل شيكشفها مسار التحقيق”.

ما ورد في المحاضر، أكّده أحد شهود العيان المتواجدين في محيط مكان الحادث، حيث قال لـ”لبنان24″ أنّه “لم يُسمع صوت إطلاق قذيفة في المكان كما قيل، كما أنه لم يكن هناك أي تواجد للمتظاهرين في المكان نفسه”.

وكان أشخاص كثر وشهود عيان متواجدين على اوتوستراد الجيّة عند وقوع الحادث أكدوا، أن “شهلوب كان يقود بسرعة عالية قبل ان يصطدم بالحاجز الحديدي الذي وضعه الجيش اللبناني للفصل بين المتظاهرين والسيارات التي تمر في المكان، وقد كنا نبتعد عنه مئات الامتار،

اما الهدف من الحاجز الذي وضعه الجيش فهو تحويل السير تحت الجسر الى الطريق البحري الذي لم نقطعه يوماً، فليس هدفنا التضييق على المواطنين”،