تقرير مستشفى الحريري: 18 حالة حرجة
صدر التقرير اليومي لمستشفى رفيق الحريري الجامعي عن آخر المستجدات حول فيروس كورونا، وجاء فيه:
– “عدد الفحوصات التي أجريت داخل مختبرات المستشفى خلال الـ24 ساعة المنصرمة: 684 فحصا
– عدد المرضى المصابين بفيروس كورونا الموجودين داخل المستشفى للمتابعة: 63
– عدد الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا التي تم نقلها من مستشفيات أخرى خلال الـ24 ساعة المنصرمة: 20
– عدد حالات شفاء المرضى المتواجدين داخل المستشفى خلال الـ24 ساعة المنصرمة: 0
– مجموع حالات شفاء مرضى من داخل المستشفى منذ البداية حتى تاريخه: 259 حالة شفاء
– عدد الحالات الإيجابية التي تم إخراجها إلى الحجر المنزلي بعد تأكيد الطبيب على شفائها سريريا خلال الـ24 ساعة المنصرمة: 7
– عدد الحالات التي تم نقلها من العناية المركزة الى وحدة العزل بعد تحسن حالتها: 0
– عدد الحالات الحرجة داخل المستشفى: 18
– حالات وفاة: 0”.