السبت 19 ذو القعدة 1443 ﻫ - 18 يونيو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

تكليف بلا تأليف.. والحكومة بعد رحيل عون من بعبدا

منذ 43 دقيقة
مجلس الوزراء

مجلس الوزراء

تشارلي عازار
A A A
طباعة المقال

منذ تحديد رئيس الجمهورية ميشال عون موعداً للاستشارات النيابية انطلقت المشاورات وتكثفت الاتصالات للخروج بموقف جامع للثنائي الشيعي وحلفائه حول تسمية رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي لتشكيل الحكومة المقبلة، الا ان الاتصالات اصطدمت بتعنّت رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران الرافض لعودة ميقاتي، ويسانده بهذا الرفض الرئيس عون.

وفي الساعات الماضية، حسم الثنائي امره بتسمية ميقاتي وانصبت الجهود لتأمين الاصوات اللازمة لعودة ميقاتي، ووفقاً للمصادر المطلعة على اجواء الاتصالات، افادت بأن اتصالات حصلت مع قوى التغيير، وحصل الثنائي على وعداً من قبل بعض النواب بتسمية ميقاتي، لكن البعض فضّل عدم تسمية ميقاتي ورفض الافصاح عن اسم المرشح.

وأضافت المصادر لموقع “صوت بيروت انترناشيونال”، ان حزب الله يعمل على ايصال ميقاتي مرة جديدة الى السراي الحكومي، لكن هذه العودة شكلية، بمعنى ان ميقاتي يكلف ولن يؤلف، ويبقى رئيساً لحكومة تصريف الاعمال الى حين رحيل عون عن قصر بعبدا.

واشارت المصادر، ان هذه الصيغة هي الافضل بالنسبة للثنائي الشيعي، فلا يريدان احداث شرخ في صفوف الحلفاء وخصوصاً باسيل، والحل الانسب هو تكليف ميقاتي بلا تأليف، وتبقى الامور على ما هي عليه الى حين انتخاب رئيس جديد للحكومة وبلورة الصورة التي سيصبح عليها لبنان في عهد الرئيس المقبل، اضافة الى تسويات اقليمية قد تفرج عن الرئاسة وعن تشكيل الحكومة المقبلة.

وتقول المصادر، “لن تشكل الحكومة ولن يؤخذ بمطالب باسيل التعجيزية، بالتالي ذاهبون الى بقاء الحكومة الحالية مع رئيس مكلف فقط، فالاستحقاقات داهمة والبلد لا يتحمل المزيد من الاخذ والرد وافضل الممكن هو بقاء ميقاتي، ومل الافرقاء يمررون الوقت الى ما بعد الانتخابات الرئاسية.

وكشفت المصادر عن ان الاتصالات مفتوحة وستبقى الى حين موعد الاستشارات لإقناع باسيل السير بصيغة لا يموت الديب ولا يفنى الغنم، واقفال الطريق على اي مرشح آخر قد يحدث مفاجأة وهذا ما لا يريده حزب الله.

    المزيد من أخبار لبنان

    ايلي محفوض
    محفوض: نعيش الوقت الضائع منذ ٢٠١٦ بانتظار انتخاب رئيس جديد
    السراي الحكومي
    كرم لصوت بيروت: اتصالات "سيادية" للاتفاق على اسم رئيس حكومة.. و ريفي لم يُطرح قط!
    وزير العمل ​مصطفى بيرم​
    بيرم: ممنوع في القطاع الخاص تقاضي الموظف دون 2,600000 ألف ليرة

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    الذهب
    توقّع عكس التيار لرئيس أكبر شركة لإنتاج الذهب حول سعر الأوقية!
    الطاقة الشمسية - تعبيرية
    بيار خوري: قروض الطاقة الشمسيّة اعتباراً من نهار الإثنين
    مصرف لبنان
    بشرى من مصرف لبنان... إليكم التفاصيل