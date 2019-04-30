توجيه الدعوات لحوار الاستراتيجية الدفاعية قريباً

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

تتحضر دوائر رئاسة الجمهورية للشروع بتجهيز طاولة الحوار الوطني بشأن الاستراتيجية الدفاعية التي أعلن عنها رئيس الجمهورية ميشال عون، على أن يصار إلى توجيه الدعوات في وقت قريب بعد اكتمال الاستعدادات، للبحث في مصير سلاح “حزب الله”، الذي يشكل نقطة خلافية بامتياز بين اللبنانيين.

المزيد من الأخبار

وثائق تؤكد لبنانية مزارع شبعا قبل الاحتلال

رسائل جنبلاط إلى “جمهور المقاومة وحلف الأقليات”

وأكدت أوساط وزارية لـ”السياسة”، أن عون يولي هذا الموضوع، مشيرة إلى أن الوقت مناسب لطرح الاستراتيجية على بساط البحث لإيجاد حل لقضية السلاح الذي لا يحظى بإجماع اللبنانيين، وسط تزايد الدعوات لحصر السلاح بيد الجيش اللبناني وحده المناط به الدفاع عن لبنان وسيادته.

 

المصدر السياسة الكويتية

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

شاهد أيضاً
أخبار لبنان

للرئيس عون زوايا مختلفة حول الموازنة

أخبار لبنان

برّي: مشروع الموازنة لا هو قرآن ولا هو إنجيل

أخبار لبنان

هل تخلّى جنبلاط عن سياسة “ضفّة النهر”؟

أخبار لبنان

عقوبات شديدة بحق موظفين في مستشفى رفيق الحريري

أخبار لبنان

هكذا يعبئ حزب الله صغاره.. مدارس وكشافة ومناهج خمينية

أخبار لبنان

جدل مزارع شبعا يتجدد في لبنان