توقيف أحد أخطر المطلوبين بعملية أمنية دقيقة في البقاع

صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامّة البيان الآتي:

في إطار المتابعة المستمرّة التي تقوم بها قطعات قوى الأمن الداخلي لتوقيف المطلوبين للقضاء، ونتيجة للتحرّيات والاستقصاءات التي نفذتها مفرزة استقصاء البقاع في وحدة الدرك الإقليمي، تمكّنت إحدى دوريّاتها من تنفيذ عملية نوعيّة في بلدة جلالا، أسفرت عن توقيف أحد المطلوبين الخطرين، ويدعى:

م. ر. (مواليد عام 1998، لبناني)

بحقه ملاحقة قضائية بجرم: تأليف عصابة وسرقة.

أودع الموقوف القطعة المعنيّة، لإجراء المقتضى القانوني بحقّه، بناءً على إشارة القضاء المختص.