تيننتي : تضرر باخرة لليونيفيل و اصابة واصابة عدد من افراد قوة حفظ السلام

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قال الناطق الرسمي باسم اليونفيل أندريا تيننتي في بيان حول الانفجار في بيروت:

“نتيجة للانفجار الهائل الذي هز مرفأ بيروت مساء اليوم ، تضررت إحدى سفن اليونيفيل التابعة لقوة اليونيفيل البحرية التي كانت راسية في المرفىء، مما أدى إلى إصابة عدد من أفراد قوات حفظ السلام التابعة للبحرية بجروح – بعضهم إصاباتهم خطيرة”.

واضاف :”تقوم اليونيفيل بنقل جنود حفظ السلام المصابين إلى أقرب المستشفيات لتلقي العلاج الطبي.كما تقوم اليونيفيل حاليا بتقييم الوضع ، بما في ذلك حجم الأثر على أفراد القوة”.

وقال رئيس بعثة اليونيفيل وقائد القوة اللواء ستيفانو ديل كول: “نقف مع شعب لبنان وحكومته خلال هذه الفترة العصيبة ونقف على أهبة الاستعداد لتقديم المساعدة والدعم”.