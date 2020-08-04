تيننتي : تضرر باخرة لليونيفيل و اصابة واصابة عدد من افراد قوة حفظ السلام

المتحدث باسم اليونيفل
المتحدث باسم اليونيفل

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

قال الناطق الرسمي باسم اليونفيل أندريا تيننتي في بيان حول الانفجار في بيروت:

“نتيجة للانفجار الهائل الذي هز مرفأ بيروت مساء اليوم ، تضررت إحدى سفن اليونيفيل التابعة لقوة اليونيفيل البحرية التي كانت راسية في المرفىء، مما أدى إلى إصابة عدد من أفراد قوات حفظ السلام التابعة للبحرية بجروح – بعضهم إصاباتهم خطيرة”.

واضاف :”تقوم اليونيفيل بنقل جنود حفظ السلام المصابين إلى أقرب المستشفيات لتلقي العلاج الطبي.كما تقوم اليونيفيل حاليا بتقييم الوضع ، بما في ذلك حجم الأثر على أفراد القوة”.

وقال رئيس بعثة اليونيفيل وقائد القوة اللواء ستيفانو ديل كول: “نقف مع شعب لبنان وحكومته خلال هذه الفترة العصيبة ونقف على أهبة الاستعداد لتقديم المساعدة والدعم”.

تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

شاهد أيضاً

بومبيو: نحن نراقب ومستعدون لمساعدة شعب لبنان للتعافي من هذه المأساة

حين تحدث نصر الله عن انفجار حاويات الامونيوم… لكنه أخطأ في تحديد…

تشكيل خلية أزمة في القصر الجمهوري لـمواكبة تداعيات الكارثة

المجلس الأعلى للدفاع يعلن..بيروت مدينة منكوبة