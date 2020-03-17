ثلاثة تعاميم لوزير التربية.. هذا ما جاء فيها

أصدر وزير التربیة والتعلیم العالي الدكتور طارق المجذوب ثلاثة تعاميم، حمل التعميم الأول رقــــم 15 ويتعلق بالتعلّم عن بعد في ظل الظروف الاستثنائية الصحية التي يمر بها لبنان بسبب فيروس كورونا وجاء فيه:

بناء على مقررات جلسة مجلس الوزراء المنعقدة يوم الاحد، الواقع فيه 15/3/2020، وخصوصا البند الخامس لجهة “اقفال الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات واتحاداتها والمصالح المستقلة والجامعات والمدارس الرسمية والخاصة والحضانات، وذلك على اختلافها” حتى 29 آذار2020، على أن يستثنى من ذلك “ما تقتضيه ضرورات العمل في الوزارات والإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات واتحاداتها وفقاً لآلية تصدر بموجب قرارات عن الوزراء او عن السلطة صاحبة الصلاحية،”

وإيمانا منّا بأهمِّية تأمين التعلم عن بعد، والحفاظ على الشهادة الرسميّة اللبنانيّة (التي نفتخر ونفاخِر بها)،

وحفاظاً على العام الدراسي لأبنائنا، التلاميذ والطلاب،

ستعتمد في وزارة التربية والتعليم العالي خطة التعلم عن بعد التي تتضمن المسارات الثلاثة الآتية:

المسار الأول: البث التلفزيوني

هدف هذا المسار تأمين إيصال المحتوى التعليمي لأكبر عدد ممكن من المتعلمين وخصوصاً من لم يتوافر لديهم الأنترنت، وذلك عبر تلفزيون لبنان والتلفزيونات الخاصة، بالتعاون الوثيق بين وزارة التربية والتعليم العالي ووزارة الإعلام، على ان يبدأ تصوير الحصص التعليمية لصفوف الشهادة المتوسطة والشهادة الثانوية العامة بفروعها كافة في الأسبوع الحالي، وذلك في استديوهات تلفزيون لبنان بالإضافة الى أستديوهات التلفزيون التربوي الخاص بالمركز التربوي للبحوث والانماء واستديوهات خاصة توضع مجاناً بتصرف وزارة التربية.

تطلق وزارة التربية والتعليم العالي دعوة للأساتذة والمدرسين، من القطاعين العام والخاص، الراغبين بالاشتراك مجاناً في الاعداد لهذه الحصص التعليمية لتقديم طلباتهم عبر الرابط التالي:

https://forms gle/zpncnGA5xiHW5EYp6

وكذلك تلحظ نافذة لكل حلقة معروضة على الرابط التالي:

https://forms.gle/8UdxzeTobEN83XNa8

وتمكّن هذه النافذة الطلاب من طرح الأسئلة ليصار الى اجابتهم فيما بعد.

بالنسبة الى تحضير الحصص التعليمية للتعليم العام، تقوم لجنة مشكلة من قبل الوزير باختيار المعلمين من بين الذين تطوعوا للقيام بتصوير الحصص التعليمية، وتُعتمد الآلية التالية:

– يحضّر المعلمون المتطوعون الدروس ويضع المركز التربوي للبحوث والانماء ملاحظاته عليها في مهلة اقصاها يوم واحد.

– ينهي المعلم تفاصيل حصته التعليمية في مهلة أقصاها يوم واحد من تاريخ تسلمه الملاحظات

– يقوم المعلم بتصوير الحصة التعليمية في احد الاستديوهات المعتمدة بمواكبة المركز التربوي للبحوث والانماء وجهاز الارشاد والتوجيه.

– يصادق الوزير على الحصص التعليمية قبل بثها.

بالنسبة الى مديرية التعليم المهني والتقني والجامعة اللبنانية، يكلف رئيس الجامعة والمديرة العامة من يرونه مناسبا القيام بهذه المهمة.

المسار الثاني: المنصات الإلكترونية

هدف هذا المسار تأمين التواصل التفاعلي بين المعلم والمتعلم في مديريات الوزارة والجامعة اللبنانية عبر تطبيقات مجانية. وبعد ان أبدت شركة Microsoft استعدادها تقديم تطبيقها Microsoft teams مجاناً للمعلمين والمتعلمين في لبنان، سترسل وحدة المعلوماتية في الوزارة تباعاً الى المدارس والثانويات والمعاهد الرسمية (ولمن يرغب من المؤسسات التعليمية في القطاع الخاص) حسابات مجانية لجميع المعلمين والمتعلمين لاستعمال هذا التطبيق.

تقوم وحدة المعلوماتية بالدعم التقني اللازم لمواكبة المشروع وبإعداد لقاءات عن بعد بالتنسيق مع جهاز الارشاد والتوجيه لتعريف المعنيين من مديرين ومرشدين وعاملي مكننة ومعلمين ومتعلمين وسائر المعنيين على تفاصيل التطبيق ابتداءً من يوم الخميس، الواقع فيه 19/3/2020، وفق برامج ستعرض على صفحة الوزارة ووسائل التواصل التابعة لها.

سيُسمح تحميل موارد رسمية داخل هذا التطبيق، كما سيعتمد ملف غير رسمي ليتسنى للمعلمين تبادل خبراتهم.

يكلف المديرون العامون ادارة هذا المسار بحيث تتابع الوحدات الإدارية في المديريات المشروع لجهة التأكد من جودة تنفيذه.

المسار الثالث: التّواصل عبر الوسائل التقليدية

هدف هذا المسار إيصال نسخة من المحتوى التعليمي، ورقياً، عبر مديري المدارس والثانويات والمعاهد الى التلاميذ من خلال العمل على ارسال الدروس والفروض الى المتعلمين وإعادة ارسالها إليهم مع ملاحظات المعلم. على أن تكون الفروض مدروسة، كماً ونوعاً.

يمكن للمسارات الثلاثة المذكورة أعلاه ان تتداخل، ويترك لمدير المؤسسة التعليمية اختيار ما هو مناسب لتلامذته وطلابه.

يتابع المدير العام المختص ادارة عملية التعلم عن بُعد ويرسل تقارير دورية بهذا الشأن.

تعميم رقــــم 16

كما اصدر الوزير المجذوب التعميم رقم 16 المتعلق بتطوّع معلّمين من التعليم الرسمي والتعليم الخاص لتسجيل حصص تعليمية لدعم خطة التعليم عن بُعد في ظل اقفال المؤسسات التعليمية بسبب فيروس كورونا وجاء فيه :

يدعو وزير التربية والتعليم العالي المعلمين من القطاعيَن العام والخاص الراغبين في التطوّع لتصوير حصص تعليمية لصفوف التعليم العام للتسجيل على الرابط التالي:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdfJwFdp7RnBWYT92QoRmwfTRmSewTcbUOkiX9BW4h1sxoEyQ/viewform

في مرحلة أولى سيتم البدء بتصوير الحصص التعليمية المتعلقة بصفوف الشهادات الرسمية على ان تتبعها باقي الصفوف لذلك نطلب من الراغبين بالمشاركة من معلمي صفوف الشهادة تعبئة الاستمارة الموجودة على الرابط أعلاه في مدة أقصاها نهار الخميس الواقع في 19 آذار 2020 ونهار الخميس الواقع في 26 آذار 2020 لباقي الصفوف. سيصار الى عرض الحصص التعليمية من خلال البث التلفزيوني او من خلال المنصة الالكترونية المعتمدة للتعليم عن بُعد.

اننا اذ ننوّه بالروح التطوعية عند معلمينا، نشكر مبادرتهم لتأمين الأفضل لتلامذتنا في ظل الظروف الاستثنائية العابرة التي يمر بها الوطن.

تعميم رقــــم 17

كذلك أصدر الوزير المجذوب التعميم رقم 17 المتعلق بالدروس والمحاور التي أنجزت قبل توقيف الدروس القسري بسبب فيروس كورونا في صفوف الشهادة المتوسطة والشهادة الثانوية العامة بفروعها الأربعة وجاء فيه :

يطلب من مديري الثانويات والمدارس الرسمية والخاصة تكليف المنسقين او المعلمين في صفوف الشهادة المتوسطة والشهادة الثانوية العامة في فروعها الأربع بتعبئة الاستمارات الموجودة على الروابط التالية حسب الشهادة والفرع:

 الشهادة المتوسطة

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSewafAx4WB7UJfKc5IokLf2X5a4_ZNJPOdkGi1hghHhG-1BVQ/viewform

 الشهادة الثانوية العامة فرع الآداب والانسانيات

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSctxaJ6AB6CXi2Qg0W0S6v5LUXfiYEt5B8hBsK-aqFxW_LKvQ/viewform

 الشهادة الثانوية العامة فرع الاجتماع والاقتصاد

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf13Bc1JR1MfuS7UwFLSfR6g1LDIlacAtj257ERBFmBs0IssQ/viewform

 الشهادة الثانوية العامة فرع علوم الحياة

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfPDf1eBytTWeQAkINF8CxCpk5DW_KorhTPKasF7ZQHmHGgtg/viewform

 الشهادة الثانوية العامة فرع العلوم العامة

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeZeOahpNrJ21hABU7tXM8NGQXbnYTgNKcAx0t2bGCdMgexwg/viewform

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