جابر يفتح آفاق الدعم الأوروبي ويؤكد موقف لبنان الثابت تجاه إسرائيل

منذ ساعة واحدة
وزير المال ياسين جابر

استعرض وزير المالية ياسين جابر، خلال لقائه المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جينين هينيس-بلاسخارت، آخر التطورات الميدانية في الجنوب، والدور الذي تقوم به قوات اليونيفل، بالإضافة إلى عمل اللجنة العسكرية “الميكانيزم” لتثبيت وقف إطلاق النار والإشراف على الالتزام به.

وجدد جابر موقف لبنان الثابت بضرورة إلزام إسرائيل باحترام اتفاق وقف إطلاق النار ووقف اعتداءاتها، والانسحاب من المواقع التي احتلتها، معرباً عن تقديره لجهود قوات الطوارئ الدولية في تنفيذ مهامها.

كما التقى الوزير جابر وفداً من الاتحاد الأوروبي ضم آنا بيريس، رئيسة وحدة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المفوضية الأوروبية، وأليساندرا فيتزر، سيريل دوالـي ونائبتها، حيث أكد الوفد استعداد الاتحاد لتقديم دعم إضافي لتمويل مشاريع تنموية واجتماعية وصحية وتربوية، شرط التوصل إلى توقيع الاتفاق بين لبنان وصندوق النقد الدولي.

وخلال اللقاء، تم استعراض المشاريع التي ينفذها الاتحاد في لبنان، لا سيما في القطاعات الاجتماعية، فيما أطلع جابر الوفد على خطوات الإصلاح التي قامت بها الحكومة، واصفاً إياها بأنها مؤشرات إيجابية قادرة على تعزيز الوضع الاقتصادي وتحسين الأوضاع الاجتماعية.

وفي سياق آخر، استقبل جابر المدير العام لأمن الدولة اللواء الركن إدغار لاوندوس على رأس وفد من المديرية، حيث تم البحث في سبل التعاون بين وزارة المالية والمديرية العامة لأمن الدولة في ملفي الجمارك والشؤون العقارية، إضافة إلى تلبية احتياجات المديرية في مجالات مرتبطة بالوزارة.

