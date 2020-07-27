جبران_سمسار_الجمهورية… ردّ عنيف على كلام باسيل

ردّ رواد موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” على كلام الوزير السابق جبران باسيل في برنامج “عشرين 30” باطلاق وسم #جبران_سمسار_الجمهورية الذي سرعان ما اصبح ترنداً.

كلام باسيل استفز القسم الاكبر من اللبنانيين، كونهم يعتبرون ان له اليد الطولى بكل الازمات الراهنة، لاسيما ملف الكهرباء التي يعاني اللبنانيون من تقنينها بشكل قاس على الرغم من انها كلّفت خزينة الدولة المليارات، ومع هذا قال باسيل “لو كانت الاكثرية معنا لكانت الكهرباء اليوم 24/24″، ما دفع احد الناشطين على “تويتر” بالرد عليه قائلاً “كيف قدرتو تشكلوا حكومة برئاسة دياب اذا ما معكم الاكثرية النيابية؟ انتو الرئاسة من ال٢٠١٦ واكبر عدد وزراء بالحكومة الحالية ومشاركين بالحكومات المتعاقبة من ال ٢٠٠٨ ومع حلفائكم الاكثرية النيابية وبعدك بتقول لليوم انو السلطة مش بإيدك”؟ و”وين الكهرباء يلي كنت ناوي تعملا على الطاقة الشمسية؟ #جبران_سمسار_الجمهورية”، و “ما شفنا منك يا جبران غير ٤٠ مليار دولار على طاقة بلا طاقة وفيول مغشوش، والك عين بعد تطلع بمقابلات عالتلفزيون”؟

كما اضاء الناشطون على الصفقات التي اعتبروا ان باسيل وقف خلفها وربح منها الملايين، منها كما كتبت احدى رواد “تويتر” “اول مجمع بطريركي في الشرق والمقر الصيفي للبطريركية المارونية في القرن التاسع عشر تم استملاكه من المتعهد داني خوري اللي هو ظل جبران باسيل! بحجة انه من توابع الاراضي المجاورة لسد بقعاتة كنعان اللي صرلن ٨ سنين بيشتغلوا في وما في ماء! شو يا فاسد؟ شو يا #جبران_سمسار_الجمهورية”. الى سد اخر ذكّرت ناشطة باسيل به، بالقول “لاحظوا مستوى المياه بسد بريصا بالنسبة لحافة السد هيدي المي ما بتضاين شهر وابناء المنطقة ما استفادو شي منو ابدا وكلفت خزينة الدولة 35 مليون دولار وهيدا كلو بفضل #جبران_سمسار_الجمهورية”.

ومنهم من كتب “#جبران_باسيل من عطل مجلس الخدمة المدنية، و اعاد الضغط لإعادة النازحين السورين الى نظام الاسد، و من طعن بآلية التعينات، ونهب الكهرباء، هو فاسد طائفي و عنصري #جبران_سمسار_الجمهورية”، “كل المقابلة حكي فاضي و تبرير أفعال خاطئة بالماضي. خلصنا كذب”، “اليوم عن غير عادة العونية ما قدروا عملو تراند للشرشوح تبعهم لان رفقاتهم بالحزب ما فاضيين عم يحتفلو بالانتصار العظيم فما مبين ولا عوني #جبران_سمسار_الجمهوريه”.

كيل اللبنانيين طفح من سياسيين لم يقدموا للبنان شيئاً، بل على العكس وصل البلد خلال سنوات حكمهم الى الانهيار الذي لم يشهد له مثيلاً حتى في ظل الحرب الاهلية.