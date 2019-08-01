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جبور: لن نقبل بالتشنج والفرز الطائفي

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انتقد رئيس جهاز الاعلام والتواصل في حزب القوات اللبنانية شارل جبور، الطريقة التي ينطلق منها وزير الخارجية جبران باسيل للمطالبة بالمناصفة معتبراً أنها تعيد لبنان إلى مرحلة ما قبل الحرب الأهلية.

وأكد في حديث لـ”الشرق الأوسط”، أن “القوات اللبنانية بقدر ما تطالب بالتوازن والتنوع في الإدارات الرسمية، بقدر ما تحرص على إعطاء المواطن الثقة بأن الآليات الدستورية تخوله تبوؤ مناصب بالكفاءة والجدارة بمعزل عن الطائفة”.

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وأضاف، “لا أعتقد أن أحداً في لبنان يريد أن تكون الإدارة من لون واحد لكن عندما تُطرح قضية كهذه، لا بد من طرحها بعيداً من التشنج والفرز الطائفي الذي بات يعيدنا إلى مرحلة ما قبل الحرب الأهلية، وهذا ما لن نقبل به وسنبقى نتصدى له”.

 

المصدر الشرق الاوسط

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