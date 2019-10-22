أخبار لبنان

جنبلاط: إصلاحات الحريري مخدرات واهية

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

وصف وليد جنبلاط رئيس الحزب الاشتراكي التقدمي في لبنان، خطة حكومة الحريري للإصلاح الاقتصادي، والتي أعلنها، الاثنين، لتهدئة الاحتجاجات المستمرة منذ 6 أيام، وصفها بـ”مخدرات واهية لبعض الوقت”، كما عبر عن رفضه لما سماه “بيع القطاع العام”، واعتبره “جريمة”، على حد وصفه.

وكتب جنبلاط في تغريدة له على تويتر، الثلاثاء، موجهًا حديثه إلى رئيس الحكومة سعد الحريري، “إلى متى يا شيخ سعد ستبقى على هذا التفاهم الذي دمر العهد ويكلفنا من رصيدنا في كل يوم .أليس أفضل تعديل الحكومة وإخراج رموز الاستبداد والفساد منها”.

المزيد من الأخبار

ثورة لبنان مستمرة رغم الاشتباكات مع حزب الله

ريفي: حزب الله أرسل شبّيحته الى وسط بيروت

ريفي لحزب الله: أحذركم من الغرق في الدم اللبناني

حزب الله يعتدي على المتظاهرين وسط بيروت

واختتم جنبلاط تغريدته بالتأكيد على أن “التعرض للمتظاهرين خط أحمر”.

 

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

شاهد أيضاً
أخبار لبنان

حزب الله يعتدي على المتظاهرين وسط بيروت

أخبار لبنان

بطلة النبطية التي أبكت مارسيل غانم

أخبار لبنان

الخطاب الذي لم يلقه عون!

أخبار لبنان

ميراي وكلودين عون تكشفان صراع الأجنحة العائلية ضد باسيل؟

أخبار لبنان

بعد خطاب عون.. جودي كيروز تستقيل من “الوطني الحر”

أخبار لبنان

ثورة لبنان.. الشارع متمسك بمطالبه مع دخول التظاهرات يومها التاسع

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More