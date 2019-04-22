جنبلاط: غريب حال هذه الدنيا

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اغرد رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط عبر “تويتر”. وقال: “غريب حال هذه الدنيا. من يقف وراء التفجيرات في سريلانكا. بالأمس كانت بلاد هادئة تنعم بالاستقرار. واليوم ضربها الارهاب الاعمى. فلتكن الصلاة على راحة الضحايا على مختلف اديانهم واعراقهم. الله واحد”.

 

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