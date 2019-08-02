جنبلاط: مع القرار الوطني الفلسطيني المستقل

كتب رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي النائب السابق وليد جنبلاط عبر “تويتر”. وقال، “ابو مازن محمود عباس يملك التوقيع باسم فلسطين. انه محاصر في المقاطعة كما كان عرفات وما ادراك ما يحاك ضده في الداخل والخارج لكنه الشرعية التي تواجه شتى انواع الحصار، والغير يزايد بدل السير في دعمه ودعم الوحدة الوطنية الفلسطينية. انني تاريخيا مع القرار الوطني الفلسطيني المستقل”.

ابو مازن محمود عباس يمللك التوقيع باسم فلسطين .انه محاصر في المقاطعة كما كان عرفات وما ادراك ما يحاك ضده في الداخل والخارج لكنه الشرعية التي تواجه شتى انواع الحصار ،والغير يزايد بدل السير في دعمه ودعم الوحدة الوطنية الفلسطينية.انني تاريخيا مع القرار الوطني الفلسطيني المستقل pic.twitter.com/ai1GFnhrTB — Walid Joumblatt (@walidjoumblatt) August 2, 2019

المصدر موقع القوات اللبنانية