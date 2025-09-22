الأثنين 30 ربيع الأول 1447 ﻫ - 22 سبتمبر 2025 |
جورج عقيص لـ"على خريس": نفّذوا وحليفكم حزب الله اتّفاق الطائف!

منذ ساعتين
النائب جورج عقيص

علّق عضو تكتل الجمهورية القوية النائب جورج عقيص علي كلام عضو كتلة التنمية والتحرير النائب على خريس، قائلًا: “الزميل العزيز علي خريس، يا من تعظنا بضرورة تطبيق اتّفاق الطائف وتشكّك بنيّتنا بذلك. أعن الطائف الذي قضى في بنده الأول بسحب كل سلاح غير شرعي وتسليمه إلى الجيش اللبناني، والذي لم تسمحوا لأكثر من 3 عقود بتنفيذه، تتكلّم؟ أعن الاتفاق نفسه تتكلّم حقّاً؟”.

وأضاف عقيص عبر حسابه على “أكس”: “نفّذوا وحليفكم حزبالله بنده الأول، وحاسبنا بعد ذلك عن عدم تنفيذ باقي بنوده. شاركنا بالتمنّي على رئيسنا في المجلس النيابي، ورئيسك في حركة أمل، عقد هيئات عامة لمناقشة كل المواضيع الخلافية في البلد، وفي طليعتها تصويت المغتربين في الانتخابات النيابية، وهناك، وهناك فقط حيث يصلح النقاش السياسي العام”.

