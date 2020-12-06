حادث سير يثير غضب اللبنانيين … توفي حسن وزوجته وهذا وضع طفلتهما

أثار حادث سيارة وقع قرب المدينة الرياضية ضجة واسعة بين اللبنانيين، الذين يموتون يوميا على طرقات الموت، دون أي تحرك من السلطة المشاركة في قتل اللبنانيين بشتى الوسائل.

وفي التفاصيل، سقطت سيارة من مرتفع على اوتوستراد الاسد، وبالتحديد قرب المدينة الرياضية على سيارة الشاب حسن زنجي (36 سنة) الذي كانت زوجته نهى الحجار (34 سنة)، وطفلتهما البالغة من العمر سنة و 4 أشهر برفقتهما، وعلى الفور توفي الوالدين ونقلت الطفلة “جودي” إلى المستشفى، والتي أثارت صورتها التي نشرتها “اليازا” مع المسعف في الصليب حزنا بالغا على قدر طفلة لن تستطع أن تكبر وسط والديها بسبب الفساد المستشري في دولة قاصرة عن إتمام واجباتها أمام شعبها المذبوح.

وتروي والدة الشاب حسن بأن السيارة التي انقلبت على ابنها كان يقودها شاب من عائلة المقداد وكانت مسرعة جدا ويقودها بدون مبالاة بأرواح الناس، مشيرة إلى أن ابنها وعائلته كانوا في بيروت لإتمام عمل وكانوا في طريق العودة إلى منزلهما صيدا، قبل أن تسقط عليهما السيارة وترديهما قتلى على الفور، لتنجو الطفلة جودي بعدما حمتها والدتها بحضنها.

مأساة بكل ما للكلمة من معنى، ففي دولة “الزعران” لا مفر من الموت قتلا أو حرقا أو بتفجير، دولة المافيات والشبيحة التي تستقوي على الضعيف وتحمي أزلام السياسيين، لم تستطع بعد مئات الحوادث وموت الآلاف، تحسين الطرقات لحماية الناس من خطر يحدق بهم يوميا.

حزن كبير يعيشه عائلتي زنجي وحجار، فعائلة حسن التي تنتظره كل يوم أحد لتقضي العطلة معه وعائلته، بحسب والدته، لن تستطع رؤيته مجددا، حسن الذي هاتف والدته أمس ليسألها “شو رح تعمليلنا غداء بكرا؟” لم يأت “بكرا” عليه.

ومن جهة أخرى طالبت عائلة حسن تطبيق القانون وعدم حماية المجرمين والقتلة الذين حرموا حفيدتهم “جودي” القابعة في مستشفى بهمن بسبب إصابتها بشُعر في جمجمتها من أن تكبر وسط والديها.

مرارة الفقد نفسها في منزل عائلة نهى التي فقدت والدها منذ صغرها، ألم كبير اجتاح والدتها وشقيقتيها اللواتي خسرن زينة حياتهم وفرحتها، نهى التي فارقت الحياة وهي في أكثر مراحل حياتها فرحا بعد ان رزقت بـ “جودي” التي ستخضع لصورة آخرى لرأسها غدا، لم تعطها الدولة فرصة لرؤية ابنتها تكبر أمام عينيها.