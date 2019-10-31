أخبار لبنان

حزب الله سيعاقب الحريري.. لا تسهيل لعودته إلى الحكومة

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

أبلغ مصدر رفيع المستوى في حزب القوات اللبنانية، أن “الأمور على الصعيد الحكومي ذاهبة إلى مزيد من التعقيد، لأن الفريق الآخر لن يسهل عودة رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري إلى السرايا الحكومية، وتحديداً حزب الله الذي كان مستاء من استقالته المفاجئة، والتي لم ينسقها مع أحد”.

المزيد من الأخبار

أعداد كبيرة من المتظاهرين يحاولون في هذه الاثناء إقفال جسر الرينغ

ساحة النور في طرابلس تغص بآلاف المحتجين

الثوار عادوا إلى ساحة إيليا في صيدا

جعجع: حكومة التكنوقراط تمنع تحويل الوزارات للمناكفات والتعيينات…

وسأل المصدر عبر “السياسة”: ألا يدل التأخير في تحديد موعد الاستشارات النيابية الملزمة حتى الآن أنهم يريدون تعقيد الأمور؟”، مشدداً على أن “المؤشرات ليست إيجابية، لأن هناك من لا يريد الاستجابة لمطالب الناس”.

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

شاهد أيضاً
أخبار لبنان

جعجع: حكومة التكنوقراط تمنع تحويل الوزارات للمناكفات والتعيينات الحزبية

أخبار لبنان

ثورة المظلومين. عندما يبكي قلب الابن حرقة على أمه

أخبار لبنان

نصر الله: لم نستخدم قوتنا و لو تركنا أنصارنا على سجيتهم لرأيتم ما قد يحصل

أخبار لبنان

الثورة مستمرة في طرابلس

أخبار لبنان

روكز يردّ بعنف على نصرالله الذي “خوّن” التظاهرات

أخبار لبنان

واشنطن: رغم جهود الحكومة حزب الله يواصل دوره العسكري

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More