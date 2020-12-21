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حزب الله يدّعي على الزميل ربيع طليس

منذ 53 دقيقة
عناصر من حزب الله

عناصر من حزب الله

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مسلسل ارهاب “حزب الله” للصحافيين مستمر، واخر حلقاته تقدّم النائب ابراهيم الموسوي بصفته ممثلا عن حزب الله وعن كتلة الوفاء للمقاومة النيابية، بشكوى الى جانب قاضي التحقيق الأول بالإنابة في البقاع أماني سلامة ضد الصحافي في “صوت بيروت انترناشونال” ربيع طليس، متخذا صفة الإدعاء الشخصية، وذلك بواسطة وكيله القانوني المحامي منتظر ناصر الدين.

وتأتي الشكوى كما ادعى “على خلفية منشورات وكتابات لطليس تضمنت قدحا وذما وتحقيرا وإثارة النعرات الطائفية واتهام الحزب بجريمة إنفجار مرفأ بيروت، كما اتهام ووصف الجهة المدعية بالتنظيم الإرهابي.”

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