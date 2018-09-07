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“حزب الله” يسعى للهيمنة على دفة الجهاز المصرفي؟

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أعربت مصادر مصرفية لبنانية عن قلقها من الضغوط التي يتعرض لها رئيس جمعية المصارف اللبنانية جوزيف طربيه من قبل “حزب الله”، بهدف ضم شخصيات محسوبة على الحزب الى صفوف الجمعية، لاتاحة الفرصة لادارة دفة الجهاز المصرفي اللبناني.

وقالت المصادر لصحيفة “السياسة” الكويتية، إن جمعية المصارف اللبنانية تعرضت لضغوطات لتمكين المصارف الصغيرة والمتوسطة من الانضمام الى الجمعية، الامر الذي سوف يمكّن “حزب الله” من زيادة التمثيل الشيعي في صفوف الجمعية، حيث ان مجالس ادارة المصارف الصغيرة والمتوسطة تتشكل من أغلبية شيعية ملحوظة تتعاطف مع “حزب الله”.

وأشارت الى ان هذا الامر كان من شأنه ان يتيح لـ”حزب الله” امكانية التعامل مع العقوبات المالية بشكل فعال، وبطرق غير قانونية.

 

المصدر السياسة الكويتية

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