حمدان بن زايد يوجه الهلال الأحمر بكفالة الأيتام ورعاية أسر المتوفين وضحايا انفجار مرفأ بيروت

الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان
الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان

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وجه الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، الهيئة بكفالة الأيتام الذين فقدوا معيلهم في حادث انفجار مرفأ بيروت، إلى جانب رعاية أسر المتوفين والضحايا، وتوفير احتياجاتهم الحياتية، وصيانة منازلهم وممتلكاتهم المتضررة من جراء الحادث.

تشمل المبادرة بحسب وكالة الامارات، كافة الأسر التي فقدت أحد أفرادها أو أكثر في الحادث، وذلك ضمن استجابة الإمارات الإنسانية لصالح اللبنانيين المتأثرين من حادثة الانفجار.

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