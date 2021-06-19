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حملات تلقيح في المناطق اللبنانية بدءاً من هذا التاريخ

منذ 6 ساعات
آخر تحديث: 19 - يونيو - 2021 2:18 مساءً
مركز للتلقيح ضد كورونا

مركز للتلقيح ضد كورونا

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شدّدت مديرة الرعاية الصحية والتلقيح في وزارة الصحة رندة حمادة، على “ضرورة أخذ اللقاحات مهما كان نوعها”، مشيرة إلى أن “نسبة الملقحين أصبحت أكثر بكثير مما كانت عليه، ومن المتوقع ارتفاع الاعداد في الفترات اللاحقة”.

وكشفت حمادة، أن “الوزارة ستقوم بحملات تلقيح في المناطق اللبنانية كافة بدءاً من أول تموز”، لافتة إلى أن “العمل يجري وفقاُ لمعايير منظمة الصحة العالمية”.

أما عن الباسبور الصحي، فقالت: ننتظر منظمة الصحة العالمية ونحن بصدد التحضير اليوم لإجتماع في 26 من الشهر الجاري للحديث بموضوع الباسبور الخاص باللقاح”.

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