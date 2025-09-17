الأربعاء 25 ربيع الأول 1447 ﻫ - 17 سبتمبر 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

خريش استقبل درغام ورئيس اتحاد بلديات البقاع الأوسط ووفدا من المنظمة الدولية للهجرة

منذ 40 دقيقة
A A A
طباعة المقال

استقبل المدير العام للدفاع المدني بالتكليف العميد الركن عماد خريش، في مكتبه، النائب أسعد درغام.

وأفادت دائرة الإعلام والعلاقات العامة في المديرية العامة للدفاع المدني بأن “اللقاء بحث في الدور المحوري الذي يضطلع به الدفاع المدني في مواجهة التحديات الراهنة، وفي سبل دعم قدراته البشرية واللوجستية بما يضمن استمرارية القيام بمهامه الإنسانية والوطنية على أكمل وجه”.

واستقبل خريش،  رئيس اتحاد بلديات البقاع الأوسط  رئيس بلدية قب الياس – وادي الدلم صلاح عادل طالب، وخصص اللقاء للبحث في شؤون إنمائية وخدماتية تتصل بعمل الدفاع المدني في المنطقة، لا سيما في ما يتعلق بتعزيز جهوزية المراكز وتطوير سبل التعاون بين المديرية والبلديات، بما يسهم في تحسين مستوى الاستجابة لحالات الطوارئ وتلبية حاجات المواطنين”.

وكذلك، استقبل خريش مدير برنامج حوكمة الحدود (IBG) لدى المنظمة الدولية للهجرة (IOM) في لبنان أرتور لانغوي ومنسقة العلاقات بين المنظمة والدولة اللبنانية تالا الخطيب. وخلال اللقاء، تم البحث في سبل تعزيز التعاون لدعم المديرية العامة للدفاع المدني لتمكينها من خدمة المواطنين.

واستقبل خريش أيضا القنصل الفخري الإيطالي في لبنان السيد أحمد سقلاوي. وخلال اللقاء، تم البحث في آفاق التعاون بين المديرية العامة للدفاع المدني والجهات الإيطالية المعنية، لا سيما في ما يتعلق بدعم القدرات العملانية والتدريبية وتعزيز الجهوزية لمواجهة الكوارث والأزمات”.

    المزيد من أخبار لبنان

    جلسة لمجلس الوزراء
    هل اقتربت موازنة 2026 من الحسم؟ إليكم مقررات الحكومة
    وزير الاعلام بول مرقص
    مرقص بعد جلسة الحكومة: الموازنة اقتربت من خواتيمها والعمل مستمر حتى الإنجاز الكامل
    النائب رازي الحاج
    على المجلس النيابي منع تأجيل الانتخابات.. الحاج يحذر

    الأكثر قراءة

    غارات إسرائيلية سابقة على جنوب لبنان. الأناضول
    تصعيد محتمل على جبهة لبنان.. مؤشرات مقلقة في الأفق!
    الرئيس جوزاف عون
    خطاب الرئيس خرج عن التقليد
    12 جريحا ودمار هائل بغارة على مبنى في النبطية
    في حصيلة أولية.. 12 جريحاً ودمار هائل بالغارة الإسرائيلية على مبنى بالنبطية