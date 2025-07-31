خطة فرنسية بشأن لينان.. إليكم تفاصيلها

كثفت الدبلوماسية الفرنسية اتصالاتها حول لبنان وكشفت الـmtv نقلا عن مصادر مطلعة أنّ “باريس تؤيد موضوع نزع سلاح حزب الله وهي تدعم رئيس الجمهورية جوزاف عون ورئيس الوزراء نواف سلام اللذين التزما بمسألة احتكار الاسلحة للدولة اللبنانية”.

وأكدت المصادر أنّ “المهم في هذه المرحلة هو ضرورة احترام وقف اطلاق النار ووقف الخروقات فورا، واحترام سيادة لبنان وضرورة الانسحاب الكامل للقوات الاسرائيلية من لبنان”، وكشفت أنّ “التنسيق بين باريس وواشنطن قائم وسيتواصل في الايام المقبلة، وانه خلال زيارة الموفد توم باراك الى العاصمة الفرنسية تم العمل على التنسيق لاعداد خطة تسمح تأمين احتكار السلاح للدولة اللبنانية كونها مسألة هامة جدا لمستقبل لبنان”.

ورأت المصادر أنّه “بعد الحرب على لبنان العام الماضي، كان لا بد من بذل جهد خاص وهذا ما التزمت به السلطات اللبنانية من اجل استعادة السيادة. وتم الاتفاق على تعزيز سبل آلية المراقبة وهذا امر اساسي لاحترام وضمان وقف اطلاق النار، وانه يتوجب على جميع الاطراف احترامه والذي سيلقى دعما من قبل قوات اليونيفيل التي سيتم التجديد لها في آب”، وشددت المصادر على “ضرورة انسحاب اسرائيل من النقاط الخمس التي تحتلها كونها أولوية”.