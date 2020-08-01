خلية إقليم الخروب: 7 إصابات في بعاصير والبرجين وبرجا

كورونا لبنان
كورونا لبنان

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أعلنت “خلية الأزمة المركزية” في إقليم الخروب، في بيان اليوم، أن:

“نتائج فحوص pcr التي قام بها فريق مستشفى سبلين الحكومي بالتعاون مع طبابة قضاء الشوف وقسم الترصد الوبائي في وزارة الصحة، الاثنين الماضي في برجا وسبلين والناعمة لمخالطين من بلدات برجا والبرجين وبعاصير وسبلين وكترمايا والسعديات والناعمة والدبية وكفرنبرخ، جاءت سلبية في سبلين، فيما ظهرت ثلاث إصابات في بلدة بعاصير وثلاث إصابات في بلدة البرجين بالإضافة الى إصابة عاملة أثيوبية في بلدة البرجين وعامل سوري مقيم في بلدة برجا. أما نتائج بلدة الناعمة فلم تصدر بعد”.

 

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