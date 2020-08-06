خلية الأزمات في اتحاد بلديات كسروان الفتوح حددت مراكز الايواء لاستقبال العائلات المتضررة

أعلنت خلية الأزمات في اتحاد بلديات كسروان الفتوح في بيان تحديد مراكز الايواء لاستقبال المواطنين والعائلات المتضررة والنازحة من جراء انفجار بيروت، وهي:

– دير الشرفة للسريان الكاثوليك ودير راهبات الافراميات وبيت عنيا في درعون – حريصا، موتيل وليد نجيم في عين الريحانة، دير الراهبات الانطونيات في عشقوت، اوتيل بزمار في بزمار، دير القديسة لويز العازارية في عجلتون، دير راهبات العائلة المقدسة في صربا – جونيه، دير سيدة الجبل لراهبات العائلة المقدسة في فتقا، معهد الرسل في جونية، ودير القيامة في فاريا.

وطلبت من الراغبين في تقديم منازل أو مراكز للايواء أو أي مساعدات عينية، اجتماعية، صحية أو خدماتية أو غيرها ومن المتطوعين لخدمة المراكز الاتصال على الرقم الآتي:994 930 09.