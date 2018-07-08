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خيار الحريري الواضح مشاركة “القوات” و”الإشتراكي”.. فكيف سيتعاطى عون مع “التأزم”؟

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يقول مصدر سياسي محايد لصحيفة “الحياة”، إن “انفلات الخصومة بين “القوات اللبنانية” ورئيس “التيار الوطني الحر” جبران باسيل ، أخذ يدل إلى أن ما بين الفريقين أكثر من خلاف على المقاعد الوزارية والحصص وتفسير “اتفاق معراب”، وهو أمر من الطبيعي أن يعيد الأمور إلى الوراء في عملية تشكيل الحكومة .

وبصرف النظر عن تقويم نص الاتفاق فإن مصادر متعددة معنية بتأليف الحكومة ، تعتبر أن الذروة التي بلغتها الأزمة باتت تتطلب مبادرة ما من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون . فكيف سيتعاطى الرئيس مع هذا التأزم الذي يعيق ولادة الحكومة التي يعتبرها حكومة العهد؟

وتقول المصادر لـ”الحياة”، إن الرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري ، خياره واضح ، وهو قيام حكومة وفاق وطني ، وهو يتمسك بهذا الخيار وبإشتراك “القوات” والحزب “التقدمي الإشتراكي”، الذي دخل “التيار الحر” والرئيس عون في خلاف معه حول التمثيل الدرزي .

 

المصدر الحياة

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